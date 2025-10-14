بالأرقام مبيعات سيارات ألفان في مصر

سيارات ألفان…كشف الأميك، مجلس معلومات السيارات، عن حجم مبيعات سيارات آلفان في مصر خلال اول 8 أشهر من العام الجاري 2025، التي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل نحو 40% اي ما يعادل بيع 428 وحدة، علي عكس العام الماضي من نفس المدة تم بيع 718 سيارة فان.

واوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، استحواذ سيارات سوزوكي ألفان علي المركز الاول بحصة سوقية 79% اي مايعادل بيع 336 سيارة فان.

ووفقًا لتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك تمركز سيارات شيفروليه علي المركز الثاني بحصة سوقية 21% اي ما يعادل بيع 92 سيارة.



