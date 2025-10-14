الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالأرقام مبيعات سيارات ألفان في مصر

الفان
الفان

سيارات ألفان…كشف الأميك، مجلس معلومات السيارات، عن حجم مبيعات سيارات آلفان في مصر خلال اول 8 أشهر من العام الجاري 2025، التي تراجعت بشكل ملحوظ  بنسبة تصل نحو 40% اي ما يعادل  بيع  428 وحدة، علي عكس العام الماضي من نفس المدة تم بيع  718 سيارة فان.

 

واوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك،  استحواذ سيارات  سوزوكي ألفان علي المركز الاول  بحصة سوقية   79% اي مايعادل بيع 336 سيارة فان.

 

ووفقًا لتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك تمركز سيارات شيفروليه علي المركز الثاني بحصة سوقية 21%  اي ما يعادل  بيع 92 سيارة.
 

