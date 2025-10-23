أسعار وأصناف الفاكهة والنباتات في معرض زهور الخريف 2025 (فيديو وصور)

شهد معرض زهور الخريف هذا العام إقبالًا لافتًا على أنواع فريدة من الفاكهة والنباتات، مقدمًا للجمهور فرصة لاكتشاف عالم الزراعات الاستوائية ومذاقاتها المميزة. لم يقتصر المعرض على الزهور ونباتات الزينة التقليدية، بل ضم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية وحتى الحرف اليدوية، ما أضفى عليه طابعًا شاملًا يلبي مختلف الأذواق.

الفاكهة الاستوائية: نجمة المعرض

استقطبت الفاكهة الاستوائية اهتمامًا خاصًا من الزوار، لما تتمتع به من رواج وإقبال متزايد في السوق المصري.

وتنوعت المعروضات لتشمل أصنافًا نادرة ومذاقات مبتكرة، إلى جانب الأنواع المعروفة التي تلقى قبولًا واسعًا.





اليوسفي والموكيت الإسباني

من بين المعروضات، برز اليوسفي بأنواعه المختلفة. ومنها "الموكيت الإسباني" ذو اللون الأحمر والمذاق الأكثر حلاوة مقارنة بالأنواع الأخرى، حيث يصل سعر الشجرة ذات الثلاث سنوات إلى 150 جنيهًا، بينما تبدأ الشتلات الأصغر عمرًا (سنة واحدة) من 40 جنيهًا.





الرمان والبرتقال الياباني

كما توفرت أشجار الرمان، حيث يصل سعر الشجرة بطول 2.5 متر إلى 200 جنيه. أما "الكيمي كواد" أو البرتقال الياباني، فيقدم بسعر 80 جنيهًا، ويُعرف بفوائده الكبيرة في علاج نزلات البرد واحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.





البرتقال السكري والليمون

تضمنت المعروضات أيضًا البرتقال السكري (عمر 3 سنوات) بسعر 150 جنيهًا، والليمون المثمر (عمر 3 سنوات) بنفس السعر. ولعشاق المذاقات الحارة، توفر فلفل الشطة المكسيكي بسعر 20 جنيهًا للشتلة المثمرة.





نباتات عطرية وأشجار مثمرة

ولم تخلُ الأركان من النباتات العطرية مثل الروزماري بسعر 15 جنيهًا.

أما أشجار المانجو بأنواعها المختلفة (عمر 4 سنوات ومثمرة)، فكانت متوفرة بسعر 150 جنيهًا. كما لفت الليمون "الأضاليا" الأنظار بطوله الذي يصل إلى 2.5 متر وسعره 200 جنيه.

تنوعت الفاكهة الاستوائية بشكل كبير، مقدمة تجارب تذوق فريدة، وكان أبرزها:

العنب المنجاوي والبلاك ماجيك:

يتميز "العنب المنجاوي" بطعمه الذي يجمع بين العنب والمانجو، ويُعرض بسعر 200 جنيه. إلى جانبه، يتوفر "عنب البلاك ماجيك" بسعر 150 جنيهًا.

المكاديميا والبن اليمني:

تُقدم المكاديميا (البندق) بسعر 150 جنيهًا، كما يتوفر البن اليمني (القهوة) بسعر 200 جنيه.

الجوافة المنجاوية والتوت الأزرق:

من الفاكهة المميزة أيضًا، "الجوافة المنجاوية" بسعر 230 جنيهًا.

أما التوت الأزرق (بلو بيري)، فيتوفر بأحجام مختلفة؛ الصغير بسعر 150 جنيهًا والكبير بسعر 550 جنيهًا.

السبوتا والشيكو

"سبوتا شوكولاتة موني بلاك" فاكهة مميزة بسعر 250 جنيهًا، وتحتاج من 5 إلى 6 سنوات لتثمر. ويتوفر الخروب بسعر 150 جنيهًا.

كما كان "عين الجمل المطعوم" حاضرًا بسعر 850 جنيهًا للشجرة بطول 2 متر. أما "الشيكو" بطعم الشوكولاتة بالكراميل الذي يجمع بين مذاق البلح العجوة والكاكاو والكريمة، فيحتاج 5 سنوات للإثمار ويبلغ سعره 2500 جنيه.

الجاك فروت

تعد "الجاك فروت" من أكبر الثمار في العالم، حيث يصل وزن الواحدة إلى 12 كيلوغرامًا، وتباع الشتلة بسعر 135 جنيهًا. تتميز بفوائدها العالية ومذاقها الذي يجمع بين الموز والأناناس والبرتقال.

السبوتا الأمريكية والجميز

كما تتوفر "الموني سبوتا سبوتا وايت أمريكي" التي يصفها البعض بأن طعمها يشبه القشطة والسمن البلدي، بسعر 175 جنيهًا.

وشجر الجميز بسعر 80 جنيهًا، و"نبأ تفاحي" بسعر 150 جنيهًا.

الأفوكادو و"الستار فروت": نجاح زراعي مصري



شهدت زراعة الأفوكادو في مصر نجاحًا ملحوظًا، حيث أصبحت منتشرة وإنتاجها محليًا بنسبة 100%. الشتلات ذات الأربع سنوات متوفرة بسعر 400 جنيه.

الستار فروت (فاكهة النجمة):

من الفاكهة الاستوائية التي نجحت زراعتها في مصر أيضًا، "فاكهة النجمة" أو "الستار فروت". تتميز بمذاقها الحلو والحامض وشكلها النجمي المميز ولونها الأخضر أو الأصفر.

قشطه جرافيولا ورقها علاج لمرضي الكانسر ولها فوائد عالية جدا

وهي فاكهة استوائية موطنها الأصلي شرق آسيا وتحديدًا الصين والهند، لافتًا إلى انتشار زراعتها تدريجيًا في بلدان كثيرة مثل سوريا، الأردن ومصر، وهي نوع من الأنواع الجديدة لفاكهة القشطة، وربما يصل العمر الافتراضي للشجرة نحو 75 عامًا.

تتعدد فوائد فاكهة الجرافيولا (أو القشطة الشائكة) وتشمل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، وقدرتها على المساهمة في صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة وتقليل الالتهاب، وتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم وسكر الدم، بالإضافة إلى فوائد محتملة في مكافحة بعض أنواع السرطان، وتحسين صحة الشعر والبشرة، ودعم الجهاز العصبي وتقوية العظام وسعرها ١٠٠ جنيه

يذكر انه نطلق المعرض في يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، وهو مستمر في استقبال الجمهور على مدار نحو شهر كامل، حتى يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، بحديقة الحرية، التي تقع في موقع استراتيجي أمام دار الأوبرا المصرية في منطقة الزمالك.

