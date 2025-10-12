ترتيب المجموعة الثانية بملحق تصفيات كأس العالم وهذا ما يحتاجه العراق والسعودية للتأهل

حقق منتخب العراق الفوز على نظيره إندونيسيا، 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب العراق في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم مع السعودية وإندونيسيا.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية بعدما فاز على إندونيسيا 3-2، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمباريات المرحلة الرابعة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك 2026.

ترتيب مجموعة العراق والسعودية في تصفيات كأس العالم



1- السعودية - 3 نقاط

2- العراق - 3 نقاط

3- إندونيسيا 0 نقاط

ماذا يحتاج المنتخب السعودي؟

يتأهل الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026 حال فوزه على العراق في مواجهة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن التعادل يكفي أيضًا المنتخب السعودي للتأهل رسميًا لأنه سيحافظ على أفضلية عدد الأهداف المسجلة.



وتشير قواعد التصفيات إلى الرجوع لمعيار فارق الأهداف حال تساوي منتخبين في رصيد النقاط ثم أفضلية الأهداف المسجلة.



ماذا يحتاج المنتخب العراقي؟

لن يتأهل منتخب العراق مباشرة إلى كأس العالم إلا في حالة واحدة وهي الفوز على حساب المنتخب السعودي.

ولن يكفي التعادل أسود الرافدين لبلوغ المونديال ولكنه سيضمن مواجهة فاصلة لتحديد المنتخب الآسيوي المشارك في الملحق العالمي.



وكانت المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات وسوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسموا بطاقة التأهل لكأس العالم من المرحلة الثالثة وهم منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة للمونديال بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية.

