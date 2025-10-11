السبت 11 أكتوبر 2025
سياسة

القومي لحقوق الإنسان يكرم أعضاءه الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية

احتفالية تكريم الحاصلين
احتفالية تكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية، فيتو

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، أعضاؤه الثلاثة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٥ وهم: "الدكتور نيفين مسعد، والدكتور محمد أنس جعفر، والدكتور محمد حسن عمرو". 

 

ومن جانبه أعرب السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن اعتزازه بفوز ثلاثة من أعضاء المجلس بجوائز الدولة التقديرية، مؤكدًا أن هذا الفوز لا يُعد اعترافًا بتفوقهم الشخصي وجهودهم المتميزة فحسب، بل يمثل أيضًا تقديرًا كبيرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة تحتضن هذه الكوادر والقامات الرفيعة.


وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي يحتلها المجلس، ويؤكد دوره الرائد في تعزيز قيم العدالة والحقوق والحريات، بما يعزز الثقة في ما يقدمه من عمل مخلص ومؤثر في خدمة المجتمع.

واختتم قائلًا: “إن هذا النجاح المشترك هو مصدر فخر لنا جميعًا، ودافع قوي لمواصلة العطاء والبذل من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مصر.

