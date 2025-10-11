وزير الإسكان الفلسطيني: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز الـ 70 مليار دولار

كشف عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عن الحجم الكارثي للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة جراء الحرب، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على حصر شامل للخسائر بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة على الأرض.

دمار واسع في الإسكان والبنية التحتية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» على قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية الحصر تشمل جميع القطاعات الحيوية، من الإسكان والطرق والمباني العامة إلى الاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.



وأشار إلى أن قطاع الإسكان تكبّد خسائر غير مسبوقة، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل نحو 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف، إضافة إلى 100 ألف وحدة تعرضت لأضرار جزئية.

85 % من شبكة الطرق في غزو خارج الخدمة

وبيّن بسيسو أن 85% من شبكة الطرق في غزة، وخاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، تعرضت للتدمير أو الانهيار الجزئي، مما أدى إلى شلّ الحركة بين المحافظات وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

تكلفة الإعمار في غزة تتجاوز الـ 70 مليار دولار

وأوضح الوزير الفلسطيني أن تقديرات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أشهر كانت تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 53 مليار دولار، لكن بعد العدوان الأخير قفزت التقديرات إلى أكثر من 70 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الإضافي.

