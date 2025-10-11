السبت 11 أكتوبر 2025
العدد (683) من «فيتو» وأبرز عناوينه: 52 سنة نصرًا..أبطال 6 أكتوبر يسردون حكايات المجد

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (683) من جريدة فيتو

52 سنة نصرًا..أبطال 6 أكتوبر يسردون حكايات المجد

اللواء محمد الشهاوي.. الصواريخ الدخانية مكنتنا من اقتحام النقاط الحصينة

اللواء فؤاد قيــــــود.. تدربنا علي عبور القناة في بحيرة قارون والخطاطبة

الفريق حسين مسعود.. اغتلنا قائدا إسرائيليا كبيرا وحصلنا على وثائق سرية

العميد محمد عبد القادر.. نجحنا في تأمين قوات المشاة خلال الحرب

«فيتو» فى زيارة  خاصة لمنزل صائد الدبابات محمد عبد العاطى بالشرقية

.. وعصام كامل يكتب:الساعة 1405

ورطة العميد  في ليلة حسم الصعود للمونديال

الكيانات غير الشرعية تهدد موسم الحج والعمرة..وصحوة الجنيه وراء تراجع الأسعار

 

الطوفان !

إثيوبيا تكشف عن نواياها السيئة ضد القاهرة والخرطوم..طوارئ في «الرى» استعدادا للسيناريوهات الصعبة..ومطالب باتفاق ملزم مع أديس أبابا

«الصحة» تفشل فى إغلاق العيادات والمراكز الطبية المخالفة للقانون

محنة الوفـد

لغز نادر بكار

تحولات علاء الأسوانى

معركة «الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» مع الإلحاد..والتحليل النفسى والاجتماعى للملحدين

