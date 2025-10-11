ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات النواب بالدقهلية إلى 215 مرشحا

أعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس لجنة استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن عدد المتقدمين للترشح اليوم الجمعة قد تجاوز 15 مرشحًا، وذلك في اليوم الرابع من فتح باب التقديم لخوض الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الحميد أن إجمالي عدد المرشحين المتقدمين خلال اليومين الأول والثاني قد تخطى 200 مرشح على مستوى دوائر المحافظة المختلفة، حيث سجل اليوم الأول أكثر من 80 مرشحًا، بينما تقدم في اليوم الثاني 60 مرشحًا، وفي اليوم الثالث تجاوز عدد المتقدمين 60 مرشحًا أيضًا.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن سابقًا، وسط التزام كامل بضوابط وشروط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، والتي تشمل تقديم المستندات القانونية المطلوبة، وتحديد الدائرة الانتخابية بدقة، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو على أكثر من قائمة، إضافة إلى الالتزام التام بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية.

وتشهد محافظة الدقهلية إقبالًا ملحوظًا من المرشحين الراغبين في خوض السباق البرلماني، في ظل أجواء تنظيمية وإدارية مُحكمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.

