السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات النواب بالدقهلية إلى 215 مرشحا

المتقدمين لمجلس النواب
المتقدمين لمجلس النواب بالدقهلية، فيتو

أعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس لجنة استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن عدد المتقدمين للترشح اليوم الجمعة قد تجاوز 15 مرشحًا، وذلك في اليوم الرابع من فتح باب التقديم لخوض الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الحميد أن إجمالي عدد المرشحين المتقدمين خلال اليومين الأول والثاني قد تخطى 200 مرشح على مستوى دوائر المحافظة المختلفة، حيث سجل اليوم الأول أكثر من 80 مرشحًا، بينما تقدم في اليوم الثاني 60 مرشحًا، وفي اليوم الثالث تجاوز عدد المتقدمين 60 مرشحًا أيضًا.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن سابقًا، وسط التزام كامل بضوابط وشروط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، والتي تشمل تقديم المستندات القانونية المطلوبة، وتحديد الدائرة الانتخابية بدقة، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو على أكثر من قائمة، إضافة إلى الالتزام التام بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية.

وتشهد محافظة الدقهلية إقبالًا ملحوظًا من المرشحين الراغبين في خوض السباق البرلماني، في ظل أجواء تنظيمية وإدارية مُحكمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترشح لمجلس النواب استقبال الهيئة الوطنية للانتخابات الدوائر الانتخابية الدعاية الانتخابية اوراق الترشح انتخابات مجلس النواب انتخابات الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

رئيس قبرص يشيد بدور السيسي في اتفاق وقف حرب غزة ويؤكد دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

السيسي: نستضيف مؤتمرا دوليا للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

السيسي يؤكد أهمية وقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة إعمار القطاع

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية