واصلت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، انتشارها لليوم الثاني في المفترقات الرئيسية والأسواق بالمناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الجمعة، وفق وكالة الأناضول.

الأجهزة الأمنية بقطاع غزة تواصل انتشارها بمناطق انسحاب جيش الاحتلال

وأمس، أعلنت الداخلية الفلسطينية بدء انتشار أجهزتها الأمنية في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحافظات القطاع كافة، من أجل استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين.

وفي السياق ذاته، أعلنت منصة "رادع" التابعة لحركة حماس بدء تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في قطاع غزة تستهدف ملاحقة عناصر المليشيات المسلحة والمتهمين بالتعاون مع إسرائيل خلال الحرب على القطاع.

منصة رادع تطلق عملية أمنية واسعة في غزة ضد أوكار الخيانة والعمالة

وقالت منصة "رادع" الذراع الإعلامي الأمني لحماس عبر تطبيق "تلجرام": "على امتداد القطاع.. ضرباتنا مستمرة من شماله إلى جنوبه، يد رادع تضرب أوكار الخيانة والعمالة في هذه الأثناء".

وذكرت القناة 12 العبرية أن منصة "الحارس" التابعة لأمن حماس أعلنت أن الأجهزة الأمنية في غزة تنفذ حاليا عمليات مداهمة لأماكن تواجد عناصر المليشيات المدعومة من إسرائيل داخل القطاع.

وقوة "رادع" هي ميدانية خاصة، أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.

وتنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يشتبه بتعاونهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

