السبت 11 أكتوبر 2025
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف مصابي الزمالك

على جانب اَخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الفلسطيني عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

وأضاف الجهاز الطبي أن ناصر منسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت يعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة ويواصل برنامجه التأهيلي.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

