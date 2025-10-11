تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا في تصفيات مونديال 2026

يستضيف منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي نظيره جورجيا مساء اليوم السبت، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقام المباراة في ظل غيابات مؤثرة في صفوف "لا روخا"، أبرزها غياب لاعب الوسط رودري هيرنانديز بسبب الإصابة، إلى جانب لامين يامال، جافي، وفابيان رويز وداني أولمو.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لويس دي لا فوينتي مباراة جورجيا بالتشكيل التالي:

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بورو - لي نورمان- كوبارسي - كوكوريلا

خط الوسط: ميرينو - زوبيميندي - بيدري

خط الهجوم: رودريجيز - أويارزابال - توريس

ويمتلك منتخب إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني ويحل منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب إسبانيا، أعلن مساء الجمعة الماضية، استبعاد لاعب برشلونة داني أولمو من المعسكر بعدما تبين إصابته حيث سيعود إلى النادي الكتالوني من أجل التعافي.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا



تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام جورجيا



تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 3.

