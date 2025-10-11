كشف ملابسات العثور على جثة سباك بعقار تحت الإنشاء في الوراق

كشفت تحقيقات النيابة ملابسات مصرع سباك فى الوراق بمحافظة الجيزة، بعد أن استمعت النيابة لأقوال أسرته، حيث أظهرت تحقيقات النيابة أن السباك توفي نتيجة صعق كهربائي أثناء أداء عمله.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرته الذين لم يتهموا أي شخص بالتسبب في الوفاة، وأكدت التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وتم حفظ القضية بناءً على ذلك.

مصرع أحد الأشخاص داخل عقار تحت الإنشاء

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار تحت الإنشاء، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمحل الواقعة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

