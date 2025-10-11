دليلك لحجز أراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة ضمن برنامج مسكن ويستمر التقديم حتى ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل.

وتطرح الوزارة (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن".

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر 16 قطعة أرض بمساحة 150 مترً مربعًا بسعر 4930 جنيهًا.

وحددت الوزارة قيمة جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط بقيمة 25 ألف جنيه.

ورابط التقديم من هنا.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة 36 قطعة أرض بمساحة 150 مترًا مربعًا، وسعر المتر 3960 جنيهًا.

ومدينة المنيا الجديدة إحدى مدن الجيل الثاني، تقع ضمن مدن إقليم شمال الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة المنيا، تقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة، تشغل المدينة مساحة حوالي 31106.25 فدان، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 1986 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء 278 لعام 1986.



وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 404 قطع أرض بمساحة 209 - 280 مترًا مربعًا، وسعر المتر 5655 جنيهًا.

ومدينة العاشر من رمضان إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، كما تقع المدينة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وعلى بعد 55 كم من مدينة القاهرة، تشغل المدينة مساحة حوالي 94818 فدانًا، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1977 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1977.



وتطرح بمدينة السادات 266 قطعة أرض بمساحة 209 - 276 مترًا مربعًا، وسعر المتر 4230 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة 27 قطعة أرض بمساحة 150 مترًا مربعًا، وسعر المتر 4170 جنيهًا.

وأسيوط الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم أسيوط، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن محافظة أسيوط، تقع المدينة شرق النيل على طريق القاهرة / سوهاج وتبعد حوالي 15 كم من مدينة أسيوط الحالية، تشغل المدينة مساحة حوالي 33849.49 فدان، ويقطنها حوالي 75 ألف نسمة، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 2000 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000.



وتطرح بمدينة أسوان الجديدة 330 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 3655 جنيهًا.

ويستمر التقديم حتى ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل.

وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وكشفت الوزارة عن أنظمة سداد أراضي الإسكان المتوسط كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم) فقط الف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

