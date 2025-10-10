انتهاء تنفيذ 95% من خط الصرف الصحي الرئيسي بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر الانتهاء من 95% من تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة والاستعداد للتشغيل التجريبي.

وصرح المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة، بأن أعمال التنفيذ تمت وفقًا للمخطط الزمني المحدد وبجودة عالية، وجارٍ الاستعداد للتشغيل التجريبي.

ووجَّه رئيس جهاز المدينة الشكر لجميع الفرق الهندسية والإشرافية والتنفيذية المشاركة، مشيدًا بجهودهم في تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في وقت قياسي، ومؤكدًا على استمرار العمل بنفس المعدلات لاستكمال باقي مشروعات المرافق ضمن خطة التنمية المستدامة لمدينة حدائق أكتوبر.

قال المهندس مصطفى سيد، معاون رئيس الجهاز: إن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الصرف الصحي بمدينة حدائق أكتوبر، موضحًا: يربط محطة حدائق أكتوبر المركزية بـ محطة المعالجة الغربية بطريق الواحات – مدينة 6 أكتوبر.

بطول 16,000 متر طولي وقطر 1,600 مم ومواسير خرسانية سابقة الإجهاد عالية الجودة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع نقل آمن ومستدام لمياه الصرف الصحي الخام والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي بما يراعي المعايير البيئية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين أداء الشبكات، وخدمة التوسعات العمرانية الجديدة وربطها بالبنية التحتية المركزية.

وأكد على أن نسبة التنفيذ: 95% وجاري التجهيز للتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، وسعة النقل اليومية: تصل إلى 300,000 م³/يوم

