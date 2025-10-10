الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

قرارات النيابة في مصرع طالب صدمته سيارة أثناء رجوعها للخلف بالعياط

مصرع طالب صدمته سيارة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء رجوعها للخلف بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب فقد حياته نتيجة اصطدام سيارة به، أثناء عودتها للخلف، بإحدى قرى العياط في محافظة الجيزة. 

 

مصرع أحد الأشخاص في قرية بالعياط

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية بالعياط، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة أثناء عودة قائدها للخلف، اصطدم بطالب، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

