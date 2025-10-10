مادلين طبر تكشف كواليس جديدة عن الطريق إلى إيلات وسبب دخول فاروق عيطة المستشفي

كشفت الفنانة مادلين طبر كواليس جديدة عن فيلم الطريق إلي إيلات، وسبب دخول الفنان الراحل فاروق عيطة المستشفي خلال تصوير الفيلم.

كواليس تصوير الطريق إلي إيلات

وقالت مادلين طبر عبر “فيس بوك”:" شرف النصر حتى لنا نحن كممثلين في فيلم ( الطريق إلى إيلات) فنحن فخورون اننا شاركنا بهذه العملية، والنجم فاروق عيطة كان الألطف والأعقل، فالشقاوة كانت بزعامة طارق النهري وعصابته للشقاوة اللذيذة كانت مؤلفة من محمد سعد وعلاء مرسي".

وعن كواليس تصوير الفيلم قالت:" كانوا بيعملوا بي مقالب مضحكة مؤلمة مثلا،، يثبتوني على الكرسي في خيمة الاستراحة وتحت حرارة سيناء التى تجاوزت ٤٠ درجة يفرغوا كيس تلج على راسي ونضحك.

ونرجع للتصوير المرحوم فاروق، كان خائفا علي أن أقع من أعلى الجبل الذي تسلقناه، فطول الوقت كانت عينه الحارسة علي، وفهمته ان أبي (المارشال) أداني معلومات كافية للنزول من الجبل أولا لازم نعل جزمتي يكون كاوتش ثانيا انزل بخطوات بالعرض من أي منحدر وليس بكامل قدمي بشكل رأسي.

وتابعت: والمفارقة أن الوحيد الذي وقع من الجبل وتدحرج حتى أسفله مما استدعى نقله للمستشفى كان الممثل فاروق عيطة برجاء تترحموا عليه"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.