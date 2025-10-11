أثناسيوس الرسولي، حين حمل البحر قديس الإسكندرية إلى مجده

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار المعجزة العظيمة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي، البابا العشرين للإسكندرية، والذي واجه الاضطهاد والبدع بثبات الإيمان وقوة العقيدة.

قصة البابا أثناسيوس الرسولي

تعود أحداث التذكار إلى عهد الملك قسطنطينوس بن قسطنطين الكبير، الذي تأثر بتعاليم أريوس المنحرفة القائلة إن الابن كان في وقت غير موجود، وإنه غير مساوٍ للآب في الجوهر. وبسبب ذلك أرسل الملك رجلًا يُدعى جاورجيوس، مصحوبًا بخمسمائة فارس، لتنصيب نفسه بطريركًا على الإسكندرية بدلًا من القديس أثناسيوس، وليفرض العقيدة الأريوسية بالقوة، ويقتل من يرفضها.

ورغم سفك الدماء ودمار المدينة، ظل القديس أثناسيوس متخفيًا ست سنوات، قبل أن يتوجه إلى القسطنطينية، حيث وقف أمام الملك قائلًا بثبات: "إما أن تردني إلى كرسيي أو تقتلني فأنال إكليل الشهادة". لكن الملك أمر بأن يُلقى في البحر بمركب بلا طعام ولا ماء، ليهلك جوعًا أو عطشًا أو غرقًا.

غير أن يد العناية الإلهية كانت مع القديس، فسارت به المركب في هدوء وسلام، حتى وصلت إلى الإسكندرية بعد ثلاثة أيام، وسط دهشة الجميع. وحين علم المؤمنون بعودته خرجوا لاستقباله بالصلوات والتسابيح، وطردوا جاورجيوس الأريوسي ومن معه، فعاد أثناسيوس إلى كرسيه، وجعل هذا اليوم عيدًا للرب شاكرًا نعمته، ومعترفًا بقدرته التي تنجي الأبرار من الضيق.

ويُعد هذا التذكار أحد العلامات البارزة في تاريخ الكنيسة القبطية، إذ يجسد ثبات الإيمان أمام البدع، ويخلّد ذكرى معجزة إلهية حفظت راعي الكنيسة من الموت، ليعود حاملًا راية العقيدة المستقيمة في وجه الانقسام والاضطهاد.

