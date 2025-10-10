الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة بالهرم

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة فى الهرم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وكشفت التحقيقات أن شابين أحدهما كان يعمل لدى مالك الشقة، وراء سرقة الشقة، حيث تسللا إليها واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

سرقة شقة صاحب معرض 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة مالك معرض أجهزة كهربائية بالهرم، حيث تم الاستيلاء على مشغولات ذهبية، ومبلغ 400 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين أن شابين أحدهما كان يعمل لدى مقدم البلاغ، تسللا إليها، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

 

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهمين.

 

بمواجهتهما أمام المقدم محمد طارق مفتش مباحث الهرم، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الهرم أمن الجيزة سرقة مشغولات ذهبية مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة

الجريدة الرسمية
