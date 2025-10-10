حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة فى الهرم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن شابين أحدهما كان يعمل لدى مالك الشقة، وراء سرقة الشقة، حيث تسللا إليها واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

سرقة شقة صاحب معرض

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة مالك معرض أجهزة كهربائية بالهرم، حيث تم الاستيلاء على مشغولات ذهبية، ومبلغ 400 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين أن شابين أحدهما كان يعمل لدى مقدم البلاغ، تسللا إليها، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهمين.

بمواجهتهما أمام المقدم محمد طارق مفتش مباحث الهرم، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.