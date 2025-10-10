الفيفا يتغنى بـ محمد صلاح: من نجريج إلى المجد.. أسطورة قادت مصر إلى المونديال

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالنجم المصري محمد صلاح، بعد قيادته لـ منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن اللاعب بات يمثل رمزًا للأمل والأسطورة الحية لجماهير الكرة المصرية.

ونشر "الفيفا" تقريرًا خاصًّا عبر موقعه الرسمي بعنوان: “أسطورية محمد صلاح تمنح مصر الأمل في كأس العالم 2026”، تناول فيه رحلة نجم ليفربول الإنجليزي من قرية نجريج بمحافظة الغربية إلى قمة المجد الكروي العالمي، مؤكدًا أن صلاح “حمل على عاتقه حلم أمة بأكملها، ونجح في تحويله إلى واقع”.

وجاء في التقرير: “لم يكن الطفل القادم من نجريج قد شاهد منتخب بلاده في كأس العالم حينما بدأ يداعب الكرة، لكنه اليوم عاد ليقود مصر للمرة الثانية إلى النهائيات العالمية، في إنجاز لم يحققه أي نجم مصري من قبل”.

وأكد “الفيفا” أن تأثير محمد صلاح على الكرة المصرية ضخم واستثنائي، مشيرًا إلى أن تألقه اللافت في التصفيات الأفريقية، ورؤيته داخل الملعب، وروحه القيادية، ساهمت جميعًا في تحقيق الحلم للملايين من المصريين.

وتطرق التقرير إلى قوة الكرة المصرية تاريخيًا، مشيرًا إلى أن مصر هي أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ويمثل الأهلي والزمالك واجهتين مشرفتين للأندية القارية، لكن على الرغم من هذا التفوق، فإن التأهل إلى كأس العالم كان دومًا التحدي الأصعب.

وختم الفيفا تقريره قائلًا: “رغم أن محمد صلاح لم يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، إلا أن الفرصة ما زالت قائمة في نهاية عام 2025، لكن قيادته لمصر نحو كأس العالم 2026 أكدت أنه لاعب استثنائي يحمل إرثًا خالدًا في تاريخ الكرة المصرية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.