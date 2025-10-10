الجمعة 10 أكتوبر 2025
فيروز أبو الخير تتوج ببطولة إسكواش كلاسيك المفتوحة

توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة إسكواش كلاسيك المفتوحة، التى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 10 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار، لتضمن مصر لقب السيدات.

وفازت فيروز أبو الخير فى المباراة النهائية على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 10-12, 11-8, 11-6.

وفى منافسات الرجال، فاز الفرنسي فيكتور كروين على المكسيكى ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-4.

وشهدت بطولة الاسكواش مشاركة 12 لاعبًا ولاعبة من مصر جاءوا كالتالى:

3 لاعبين فى منافسات الرجال: مصطفى السيرتي، كريم التركي، ومحمد الشربيني.

9 لاعبات في منافسات السيدات: ساران نجيم، نور هيكل، حبيبة هاني، منه حامد، ندى عباس، ملك خفاجي، سلمى هاني، فريدة محمد، وفيروز أبو الخير.

