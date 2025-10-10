فيروز أبو الخير تتوج ببطولة إسكواش كلاسيك المفتوحة

توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة إسكواش كلاسيك المفتوحة، التى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 10 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار، لتضمن مصر لقب السيدات.

وفازت فيروز أبو الخير فى المباراة النهائية على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 10-12, 11-8, 11-6.

وفى منافسات الرجال، فاز الفرنسي فيكتور كروين على المكسيكى ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-4.

وشهدت بطولة الاسكواش مشاركة 12 لاعبًا ولاعبة من مصر جاءوا كالتالى:

3 لاعبين فى منافسات الرجال: مصطفى السيرتي، كريم التركي، ومحمد الشربيني.

9 لاعبات في منافسات السيدات: ساران نجيم، نور هيكل، حبيبة هاني، منه حامد، ندى عباس، ملك خفاجي، سلمى هاني، فريدة محمد، وفيروز أبو الخير.

