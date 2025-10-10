الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة 7 من عناصر الإخوان في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية

حددت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر 20 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

