منة شلبي تكشف الوضع الصحي لوالدتها وترد على أنباء ارتباطها (فيديو)

كشفت الفنانة منة شلبي، عن الوضع الصحي لوالدتها زيزي مصطفى، وأكدت أنها بصحة جيدة بالوقت الحالي وقدمت الشكر لكل من سأل عنها.

وردت منة شلبي على شائعة ارتباطاتها، مؤكدة أنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مطلقا، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها.

وكانت اعتذرت الفنانة منة شلبي الأسبوع عن المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد هيبتا 2، بسبب الحالة الصحية لوالدتها زيزي مصطفى.

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسي "هيبتا 2"، تمهيدا لطرحه بدور السينمات المصرية والعربية.

وتقرر طرح الجزء الثاني من هيبتا يوم 8 أكتوبر المقبل بمصر، و9 أكتوبر بمختلف السينمات العربية والخليجية.

فيلم هيبتا.. "المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.