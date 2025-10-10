الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

453.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال الأسبوع  نحو 453.6 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.437 مليون ورقة منفذة على 486 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 330.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.087 مليون ورقة منفذة على 596 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا واستحوذت الأسهم على 6.87 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.22 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX أسبوع الإسلامية الاسبوع البورصة الأوزان اكس ؤشرات البورصة المصرية أجا الاسهم البورصة المصرية اكتوبر الأ

مواد متعلقة

80.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

209.4 مليارات جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس

عودة التداولات لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم، أبرز قرارات الرقابة المالية اليوم، ارتفاع أسعار الذهب والدولار، البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات، 750 ألف نسمة زيادة في عدد السكان خلال 228 يوما

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ اليوم.. تراجع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات..البورصة تخسر 30 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع.. ونجيب ساويرس: لا توجد أزمة في الدولار
ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية