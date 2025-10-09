النيابة تصرح بدفن جثمان شاب سقط من القطار بالبدرشين

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به، عقب سقوطه من قطار في البدرشين، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع أحد الأشخاص نتيجة حادث في البدرشين

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة حادث في البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب تبين أنه لقى مصرعه نتيجة اختلال توازنه، وسقوطه من القطار، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

