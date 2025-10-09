إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع

أقيم مساء الأربعاء بمركز الإبداع الفني بـقصر الأمير طاز بالخليفة، الحفل الخاص بإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى لشباب المعماريين، الذي تزامن مع احتفالات وزارة الثقافة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيد، والاحتفال باليوم العالمي للعمارة.

المسابقة استهدفت شباب المعماريين في تقديم تصور لتطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي، بغرض إعادة تأهيل وتوظيف الفراغات الداخلية لبيت المعمار المصري ( بيت حسن فتحي) بميدان القلعة وقصر الأمير طاز بالخليفة، والاستفادة بالمساحات المتاحة فيهما من أجل تعزيز دور البيوت الاثرية الثقافي من خلال الأنشطة التي تمارس في فراغاتها، من ندوات وورش عمل وقاعات عرض (دائم ومؤقت).

وضم المعرض 9 مشروعات من مجموعات عمل، من طلبة وخريجي أقسام العمارة بالجامعات المصرية المختلفة.

حيث ألقى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية كلمة في بداية الحفل عبر فيها عن سعادته بمستوى الأفكار المقدمة وأنها تمثل حراكًا ثقافيًّا معماريًّا هامًّا، وان المسابقات هي تمرين ذهني مهم. مؤكدًا على استدامة المسابقة والتي تم الإعلان عنها في أبريل (ذكرى افتتاح بيت المعمار) وإعلان نتائجها في الاحتفاء بيوم العمارة العالمي في أكتوبر. موضحًا الهدف من تحديد اليوم العالمي للعمارة والذي تم من أربعون عام من قبل الاتحاد الدولي للمعماريين.

ووجه الشكر لأعضاء لجنة التحكيم، ووزير الثقافة الذي دعم وساند الفكرة.

وطلب من القائمين على إدارة بيت المعمار ضرورة الاستفادة من الأفكار المقدمة وتطويرها، لاستدامة فكرة تمكين أفكار الشباب وتعزيز الدور الثقافي لمراكز الابداع، وضروري إستعمال ما تم من خلال عمل جلسات حوارية وورش حول كيفية الاستفادة من الأفكار المقدمة.

مؤكدًا أن التراث يملك الكثير مما يجب أن نتعلم ونضيف له ومسؤولين بحرص عنه. وان إعادة التأهيل هو أفضل وسيلة للحفاظ على تراثنا.

ثم قدم د. علي جبر رئيس لجنة التحكيم عرضًا لفلسفة المسابقة ومنح الجوائز عبر 3 محاور: المساهمة بالنهوض بالمناطق الأقل حظا في مناطق العمران وخاصة التي تحظى بطراز عمراني مميز، أهمية ترسيخ مفهوم الاحياء المناطق التاريخية عبر إعادة التوظيف، الاستفادة من الثروة العمرانية والمعمارية التي تتميز بها مصر بمختلف اقاليمها واستثمارها كركيز حضاري لا ينضب، مشيرًا ان اللجنة قررت إعادة توزيع قيمة الجوائز البالغ قيمتها 100 الف على 6 مشروعات متميزة لعام 2025 بالإضافة إلي جائزتان تشجيعيتان.

ثم أعلنت الجوائز كالتالي: مجموعة تضم غادة عبد الوهاب، هبة محمد مصطفى - مجموعة اسلام عادل، محمد عبد الوهاب، منة الله عطية، منة اشرف جودة ومريم هاني - مجموعة أية مصطفى امين، الاء هشام، جودي طارق وريم مجدي - مجموعة عبد الرحمن اسامة، أية الله عبد الرحمن، بسملة حسام محمود ومريم محمد سيد (جوائز المسابقة لعام ٢٠٢٥).

وفاز بالجوائز التشجيعية كل من: مجموعة علا خالد احمد، نورهان هشام، ميار خالد طلعت، حاتم حسام وانجي خالد جلال - ومجموعة وعد نور الدين، زهرة عمرو صالح، على احمد العربي ومحمد السيد طه عبد الرؤوف

ثم افتتح "السطوحي" وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة يرافقهم المعماري الكبير عصام صفي الدين معرض مشروعات القائمة القصيرة من أعمال المتقدمين الشباب بقاعة المعارض الكبرى بالقصر

كان صندوق التنمية الثقافية قد أعلن عن المسابقة خلال شهر أبريل الماضي بمناسبة ذكرى افتتاح بيت المعمار المصري، بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين.

جدير بالذكر ان الجوائز مقدمة من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (د. عبد الباقي ابراهيم) بلغت قيمتها 100 الف جنيه.

تضم لجنة التحكيم في عضويتها: د. علي جبر أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، وعميد كلية الهندسة بجامعة (نيو جيزة)، د. هالة بركات عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، د. أحمد الزيات رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، د. ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة، المعماري معاذ ابو زيد، والمعماري وائل المصري رئيس جمعية المعماريين بالأردن.

