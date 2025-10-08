يوم تضامني في نقابة الصحفيين بعنوان "الإعلام كسلاح في مواجهة الإبادة" الأحد

تنظم نقابة الصحفيين المصريين بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، وتليفزيون فلسطين، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين الفلسطينيين، الذين ساهموا في فضح الجرائم الممنهجة ضد الصحافة الفلسطينية أمام الرأي العام العربي والدولي، وذلك تحت عنوان "الإعلام كسلاح في مواجهة الإبادة".

يبدأ اليوم التضامني في تمام الساعة 6 مساء الأحد 12 أكتوبر 2025م، في قاعة "محمد حسنين هيكل"، بكلمتين افتتاحيتين لخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

ويشهد اليوم التضامني، ندوة بعنوان "معركة الصورة والرواية.. بطولة الصحفي الفلسطيني في مواجهة التزييف"، يتحدث فيها السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهاني الجمل محلل سياسي.

ويتحدث المخرج فايق جرادة رئيس لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في القاهرة خلال اليوم التضامني عن أهمية التوثيق وصناعة الصورة كوثيقة مهمة.

ويجيب سلمان بشير عضو الأمانة العامة للصحفيين الفلسطينيين عن السؤال "كيف واجه الصحفيون عدسات القتل بعدسات الحقيقة؟".

كما يتضمن اليوم التضامني كلمات لعددٍ من الصحفيين الفلسطينيين الناجين من العدوان الصهيوني.

وسيتم عرض الفيلم الوثائقي "الميدان الأخير"، الذي يوثّق اللحظات الأخيرة لتجربة الصحفيين الفلسطينيين النازحين إلى مصر، ويحمل رسالة إنسانية ووطنية تمسّ كلّ مَن عاش عدوان الإبادة المستمرة.

ويختتم اليوم التضامني بعرض أسماء وصور شهداء الصحافة الفلسطينية.

