الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: دعم مضاعف للتصدير والتوسع في الصناعات الجديدة

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تعمل على تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات من خلال برامج دعم جديدة تستهدف القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن بطاريات التخزين وألواح الطاقة الشمسية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

تخصيص ربع حجم البرنامج بشكل مرن

وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن وزارة المالية أطلقت برنامجًا جديدًا لمساندة ودعم التصدير، تمت مضاعفة موازنته، مع تخصيص ربع حجم البرنامج بشكل مرن لتمويل أنشطة قد تظهر مستقبلًا بما يواكب التغيرات في السوق.

وأشار إلى أن شركة سامسونج تُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أن توسعها الكبير حاليًا يعود الفضل فيه إلى الجهود التي بذلها الدكتور محمود محيي الدين عندما كان وزيرًا للاستثمار، حيث ساهم في ترسيخ وجود الشركة في السوق المصري.

وفي سياق متصل، أوضح أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى قطاعات الرياضة والإعلام والثقافة، مؤكدا أن هذه المجالات تحظى بحب الناس وتأثيرها الاجتماعي والمعنوي يتجاوز العوائد المالية المباشرة، فهي تمثل قوة ناعمة تعزز الانتماء وتدعم صورة مصر محليا ودوليا.

الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى قطاعات الرياضة والإعلام والثقافة

وأضاف كجوك في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن وزارة المالية تجري مراجعات دورية للإنفاق العام على هذه الملفات، مع الحرص على تيسير الدعم الموجه لها بما يتناسب مع أهميتها في المجتمع.

وأكد، أن هذه المراجعات لا تقتصر على الأرقام والموازنات فقط، بل تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير الملموسة التي تحققها تلك القطاعات في تعزيز الهوية الوطنية وتكامل المنظومة التنموية.

كما أكد أن التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل تحديا كبيرا، لكن الحكومة تسعى إلى صياغة سياسات مالية مرنة تضمن تحقيق هذا التوازن، بما يخدم المواطن أولًا ويضع مصر على مسار أكثر استقرارًا ونموًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية زيادة الصادرات ألواح الطاقة الشمسية كجوك وزارة المالية

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads