التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” بدبي

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” الذي يقام في دبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، والذي يمثل أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويمثل وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض كل من خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ورامي عباس استشاري تنظيم المعارض بالوزارة.

ويستهدف معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحلول التكنولوجية التي تساعد في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخبراء العالميين، وتوفير منصة لعرض أحدث التقنيات المساعدة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع وللتواصل مع المشترين وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث بهدف بناء شراكات مع الشركات العالمية والاستفادة من أحدث الابتكارات، والإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الإعاقة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مصر، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات.

