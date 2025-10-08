موعد الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب وأبرز الأسماء المرشحة للفوز

من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب غدًا الخميس الموافق 9 أكتوبر الجاري في مدينة ستوكهولم، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا.

ومع اقتراب الإعلان عن الفائز، يبدأ القراء والكتاب على حد سواء في طرح الأسماء التي يعتقدون أنها الأجدر بالفوز بالجائزة الأرقي والأهم في الأدب.

المرشحون للفوز بجائزة نوبل في الأدب

وتداول الوسط الأدبي حول العالم عدد من الأسماء التي تم الإجماع عليها استحقاقها لـجائزة نوبل في الأدب، ويتصدر القائمة هذا العام الكاتبة الصينية كان شيويه (Can Xue) والمجري لاسلو كراسنوهوركاي (László Krasznahorkai). يليهما اثنين من كتاب اللغة الإسبانية هما المكسيكية كريستينا ريبيرا غارثا (Cristina Rivera Garza) والإسباني إنريكي فيلا-ماتاس (Enrique Vila-Matas)، بالإضافة للأسترالي جيرالد مورنان (Gerald Murnane)، والروماني ميرسيا كارتاريسكو (Mircea Cărtărescu)، والأمريكي توماس بينشون (Thomas Pynchon).

كما ذكرت العديد من الأصوات الأدبية الكاتب الهندي أميتاف غوش (Amitav Ghosh)، هذا بالإضافة للمرشحين الدائمين الذين طالما يصرخ محبي الأدب باستحقاقهم للفوز في مرحلة ما، مثل الياباني هاروكي موراكامي (Haruki Murakami)، والبريطاني-الأمريكي سلمان رشدي (Salman Rushdie)، والشاعرة الكندية آن كارسون (Ann Carson)، وكاتبة جامايكا الأصل جامايكا كينكيد (Jamaica Kincaid)، بالإضافة إلى مارغريت أتوود (Margaret Atwood)، وليودميلا أوليتسكايا (Lyudmila Ulitskaya)، وإرسي سوتيروبولوس (Ersi Sotiropoulos).

جائزة نوبل في الأدب

تؤكد الأكاديمية السويدية أن جائزة نوبل هي جائزة أدبية في المقام الأول، ويتم التقييم على هذا الأساس. وتتألف لجنة التحكيم من ستة أعضاء من الأكاديمية، يتم تدويرهم كل ثلاث سنوات، ويرأسها حاليًا أندرس أولسون البالغ 76 عامًا. وتضم قائمة أعضاء اللجنة الذين صوتوا هذا العام: إيلين ماتسون، وآن سوارد، وستيف سيم-ساندبرج، وآنا-كارين بالم، بالإضافة إلى السكرتير ماتس مالم.

وفازت بالجائزة العام الماضي الكاتبة هان كانغ (Han Kang) لتكون أول امرأة آسيوية ومن كوريا الجنوبية تنال الجائزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.