"المحامين" تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض ملاحظاتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين، الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لتوضيح وجهة النظر بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤية النقابة القانونية للرأي العام.

إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.

وعقد المؤتمر بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وطارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة العامة  وأعضاء مجالس النقابات  الفرعية. 

قرارات مجلس النقابة بشأن المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائيّة 

وأصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام  في اجتماعه العاجل مع نقباء الفرعيات مساء الأحد الماضي، مجموعة من القرارات المتعلقة بالمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها مجلس  النواب حاليًا، وجاءت القرارات كالتالي: 

أولا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.  

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.  

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ورسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء، وثالثة لرئيس مجلس النواب.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.

