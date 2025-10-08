المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين وحيازة فرد خرطوش بروض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة وحيازة فرد خرطوش بمنطقة روض الفرج.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي منه بأسلوب المغافلة حال سيره بدائرة قسم شرطة المطرية.



وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة".



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

