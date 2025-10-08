الأربعاء 08 أكتوبر 2025
رئيس جامعة حلوان يوجه بتحويل مشروعات التخرج إلى أدوات للتوعية الفكرية

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، خلال فعاليات مجلس جامعة حلوان، بضرورة أن تتضمن مشروعات التخرج بالكليات التي تضم أقسامًا للغات، مشروعات لترجمة تاريخ مصر وحرب أكتوبر المجيدة إلى مختلف اللغات العالمية، بالإضافة إلى ترجمة الكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بتاريخ الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القوات المسلحة لضمان دقة وموثوقية المعلومات التاريخية المُترجمة.

رئيس جامعة حلوان يوجه بتحويل مشروعات التخرج إلى ترجمات تاريخية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الوعي الوطني

وأكد الدكتور قنديل أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها الوطني في مواجهة حرب الثقافة والفكر المتطرف، من خلال دعم نشر الوعي بتاريخ مصر العريق، وتوثيق إنجازاتها بصورة علمية وواقعية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى إتاحة هذه الأعمال في المكتبات العالمية وعلى شبكة المعلومات الدولية، بما يسهم في نقل صورة صحيحة وموضوعية عن تاريخ مصر إلى العالم، ويعزز من الحضور الثقافي والمعرفي للدولة المصرية دوليًا.

وأشار إلى أن جامعة حلوان، بما تمتلكه من كليات متخصصة في اللغات والترجمة، قادرة على أداء هذا الدور المحوري، داعيًا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى التفاعل مع هذا التوجيه ضمن خططهم البحثية ومشروعاتهم العلمية.

