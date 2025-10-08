الجيش الباكستاني يعلن مقتل 19 مسلحا في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا

أعلن الجيش الباكستانى اليوم الأربعاء مقتل 19 مسلحا خلال عملية نفذتها قوات الأمن فى إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربى البلاد.

معلومات استخباراتية

وقال الجيش الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - إن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "أوراكزاي"، مؤكدا عزم باكستان القضاء على خطر الإرهاب وأن تضحيات قوات الجيش تعزز هذا التصميم بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه يجري في الوقت الحالي عملية تطهير وتمشيط للمنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.

الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

