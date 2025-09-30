الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 22 شخصا فى انفجار بإقليم بلوشستان الباكستانى

باكستان، فيتو
باكستان، فيتو

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر وقوع انفجار قوي بالقرب من مقر قوات فيلق الحدود فى منطقة "بيشين" بمدينة "كويتا" فى إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربى البلاد.

سماع دوي إطلاق نار كثيف 

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، في نسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف في أعقاب الانفجار، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت المنطقة من أجل تأمينها والتحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

فرق الإنقاذ هرعت على الفور إلى موقع الانفجار

وأضافت القناة أن فرق الإنقاذ هرعت على الفور إلى موقع الانفجار من أجل تقديم المساعدة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي الرعاية الطبية.

