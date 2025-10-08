هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل واقعة القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية بعد يومين فقط من توليه منصبه الجديد.

وأوضحت المصادر أن عملية القبض جاءت على خلفية صدور حكم بالمؤبد على رئيس الحي الجديد بعد إدانته في قضية رشوة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ستكشف المزيد من التفاصيل المثيرة حول تلك الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لمنطقة غرب الدلتا لقطاع تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، بعد يومين فقط من توليه المنصب، وذلك لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة، حملت رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود حثيثة من ضباط قطاع تنفيذ الأحكام، الذين توصلوا إلى مكان تواجد المتهم، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة للقبض عليه من محل إقامته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

