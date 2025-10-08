التضخم السنوي تحت السيطرة.. يتراجع للشهر الرابع على التوالي.. يصل إلى 10.3% خلال سبتمبر.. وهذه أبرز السلع المرتفعة بالأسواق

كشفت النشرة الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (260.9) نقطة لشهر سبتمبر 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر أغسطس 2025، على أساس شهري.

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

وترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (12.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.0%) مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)،، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.2%).

انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والسكر

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%)

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.3%) لشهر سبتمبر 2025 مقابل (11.2%) عن شهر أغسطس 2025.

أولًا: التغير الشهري (شهــر سبتمبر 2025 مقارنة بشهـر أغسطس 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (12.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.8%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.7%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

ســجل قســم السلع والخدمــات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.5%) بســبب ارتفاع أسـعار مجمــوعة العناية الشخصية بنســبة (1.5%)، مجموعة أمتعة شخصــية بنسبــة (4.2%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (45.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.9%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-23.3%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (25.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (25.3%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (18.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (11.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (20.2%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (17.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (24.9%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (10.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (8.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (10.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (31.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (42.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.7%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (31.5%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (11.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.2%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (14.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (23.6%)، مجموع خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.2%).

ما هو التضخم

و"التضخم" هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

والرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشمل جميع سلة السلع والخدمات يتم تتبعها وحساب المتغيرات الخاصة بها، أما التضخم الأساسي نفس سلة السلع والخدمات بعد استبعاد السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة والسلع المحدد أسعارها إداريا مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وينتج التضخم عن عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

ويقيس حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسي"، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.

ويلتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية في اليوم العاشر من كل شهر، كما يصدر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي في نفس اليوم، فما هو الفرق بين معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتضخم الأساسي المعلن من البنك المركزي المصري.

