الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تجديد حبس سائق صدم 5 سيارات في حالة سكر بروض الفرج

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس سائق بتهمة صدم 5 سيارات وإحداث تلفيات بها، وكذلك اصطدامه بـ 4 عمدان للكهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية تحت تأثير الخمر والمخدرات، على طريق كورنيش النيل بروض الفرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقيادة تحت تأثير المواد المسكرة والمخدرة وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة والرعونة والإهمال في القيادة وعدم الالتزام بلوائح المرور.

وكشف التقرير الطبي أن المتهم كان غير متزن نتيجة درجة وعي متغيرة بسبب تعاطيه الخمور والمخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو يظهر فيه سائق مخمور خلال قيادته سيارة ملاكي مهمشة نتيجة اصطدامه بالسيارات وأعمدة الإنارة بالشارع العام، وكذلك لحظة القبض عليه من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

تم تحرير محضرين ضد المتهم، وحجزه في قسم شرطة روض الفرج، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

