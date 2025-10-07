الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 اتهامات وجهتها النيابة لسائق روض الفرج المخمور

 وجهت  نيابة روض الفرج لسائق تهمة صدم 5 سيارات وإحداث تلفيات بها، وكذلك اصطدامه بـ 4 عمدان للكهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات، على طريق كورنيش النيل بروض الفرج. 


ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقيادة تحت تأثير المواد المسكرة والمخدرة وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة والرعونة والإهمال في القيادة وعدم الالتزام بلوائح المرور. 


وكشف التقرير الطبي أن المتهم كان غير متزن نتيجة درجة وعي متغيرة بسبب تعاطيه الخمور.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو يظهر فيه سائق مخمور خلال قيادته سيارة ملاكي مهمشة نتيجة اصطدامه بالسيارات وأعمدة الإنارة بالشارع العام، وكذلك لحظة القبض عليه من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وتم تحرير محضرين ضد المتهم، وحجزه في قسم شرطة روض الفرج، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

