الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء ماليزيا يطالب بالإفراج عن مواطنيه المشاركين في أسطول الحرية

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء بشدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراضه عدة قوارب تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وطالب بالإفراج عن النشطاء الماليزيين المشاركين في مهمة أسطول الحرية.

وأعلنت إدارة أسطول الصمود اليوم الأربعاء عبر منصة إكس أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

وقالت إدارة أسطول الصمود إن البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.

وقالت مصادر إعلامية إن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أوقفت أسطولًا آخر كان متجهًا نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي وأن جميع الركاب آمنون وبخير ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".

من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.

وقالت ثونبرج: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".

ومساء الأربعاء الماضي، هاجمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم النشطاء الماليزيين أسطول الحرية أسطول الصمود البحرية الاسرائيلية وزارة الخارجية الإسرائيلية الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

الأكثر قراءة

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

السيسي يشهد اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع مجددا وقفزة في 4 أصناف منها البوري

أخبار مصر: مفاجأة عن التضخم بمصر، الزمالك ينهار ويستغيث بالرئيس، اتفاق وشيك لحرب غزة، تأشيرة المونديال تراود الفراعنة اليوم

عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 9 جنيهات في الفاصوليا وارتفاع البصل والكوسة والجزر

الإحصاء: تراجع التضخم السنوي إلى 10.3% خلال سبتمبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جميع أنواع البرتقال والموز يواصل صدماته

خدمات

المزيد

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads