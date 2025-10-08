خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة ٠٦:٠٠ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سورتي الصافات – ص (مدة التلاوة ٣١ ق)

الساعة ٠٨:٥٤ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سورتي ص – الزمر (مدة التلاوة ٢٨ ق)

الساعة ١٠:٠٠ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سورتي الزمر – غافر (مدة التلاوة ٢٩ ق)

الساعة ١٠:٤٤ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور غافر – فصلت – الشورى (مدة التلاوة ٣٠ ق)

الساعة ١٣:٠٧ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سورتي الشورى – الزخرف (مدة التلاوة ٣٠ ق)

الساعة ١٤:٣٣ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور الزخرف – الدخان – الجاثية – الأحقاف (مدة التلاوة ٣١ ق)

الساعة ٢١:٣٠القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور الأحقاف – محمد – الفتح (مدة التلاوة ٣١ ق)

الساعة ٠١:٠٠ بعد منتصف الليل القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور الفتح – الحجرات – ق – الذاريات (مدة التلاوة ٢٩ ق)

الساعة ٠٣:٠٠ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور الطور – النجم – القمر – الرحمن (مدة التلاوة ٢٨ ق)

الساعة ٠٣:٣٤ القارئ / محمود خليل الحصري

ما تيسر من سور الرحمن – الواقعة – الحديد (مدة التلاوة ٢٩ )

يليه فقرة المصحف المرتل برواية ورش عن نافع

الساعة ١٩:٠٥ للشيخ محمود خليل الحصري

من سورة البقرة (آية ١٠٢ إلى آية ١٤٣)

⏱️ مدة التلاوة ٢٩ دقيقة

تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برائق

ثم فى الساعة ٢٠:٥٤ للشيخ عبد الباسط عبد الصمد

من سورة البقرة (آية ٥٨ إلى آية ١٠١)

مدة التلاوة ٢٤ دقيقة

تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برائق

وتبث الختمة المرتلة فى تمام الساعة ٠١:٥٣

القارئ محمود حسين منصور

من الآية ١٩ من سورة الشورى حتى الآية ٨٣ من سورة الزخرف. ومدة التلاوة ٢٩ دقيقة

تلاوات القرآن المجود ليوم الأربعاء

٠٨:٠٠ صباحًا الشيخ / أبوالعينين شعيشع – من سورة التوبة (٣٠ ق)

١٧:٥٢ (قرآن المغرب) الشيخ / حمدي الزامل – من سور البروج، الغاشية، العلق، القدر (٤٢ ق)

١٩:١١ (قرآن السهرة) الشيخ / عبدالفتاح الشعشاعي – من سورة يوسف (٤٥ ق)

٢٤:١٥ (بعد منتصف الليل) الشيخ / شعبان الصياد – من سورتي المجادلة، الحشر (٤٤ ق)

٠٤:٠٥ (قبل الفجر)

الشيخ / محمد أحمد شبيب – من سورة فاطر (٣٠ ق)

