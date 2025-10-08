إلزام "جونسون آند جونسون" بدفع 966 مليون دولار تعويضا لعائلة ضحية بودرة الأطفال

في تطور قضائي لافت، أصدرت هيئة محلفين في مدينة لوس أنجلوس حكمًا يُلزم شركة “ جونسون آند جونسون” بدفع 966 مليون دولار لعائلة امرأة تُوفيت جراء إصابتها بسرطان نادر يُعرف باسم الورم المتوسطي (Mesothelioma)، بعد أن وجدت المحكمة أن منتجات الشركة من بودرة التلك تسببت في إصابتها بالمرض.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن الحكم تضمَّن 16 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار، إضافة إلى 950 مليون دولار كتعويضات عقابية، في واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها الشركة حتى الآن ضمن سلسلة من الدعاوى المتعلقة بمنتجاتها.



وتعود القضية إلى العام 2021، حين رفعت عائلة ماي مور الدعوى القضائية بعد وفاتها، متهمة الشركة بأن بودرة الأطفال التي تنتجها كانت تحتوي على ألياف الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة.

ورغم الحكم، قد يتم تخفيض المبلغ خلال عملية الاستئناف، إذ تنص سوابق المحكمة العليا الأمريكية على أن التعويضات العقابية لا ينبغي أن تتجاوز 9 أضعاف قيمة التعويضات الأصلية.

ولم تُصدر الشركة أي تعليق فوري على القرار، لكنها كانت قد أكدت، مرارًا، أن منتجاتها آمنة تمامًا، وخالية من الأسبستوس، وأنها لا تسبب السرطان، مشيرة إلى أنها أوقفت بيع بودرة التلك في الولايات المتحدة، العام 2020، واستبدلتها بمنتج قائم على نشاء الذرة.

ويُعد هذا الحكم الجديد ضربة كبيرة للشركة العملاقة التي تواجه، منذ سنوات، اتهامات مشابهة من عشرات العائلات حول العالم.

