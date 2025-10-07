الأربعاء 08 أكتوبر 2025
إصابة اثنين بحروق بانفجار تنك غاز بحريق مصنع زيت بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية عاملين من الموت في حادث انفجار تنك غاز داخل مصنع زيت بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون أدى لإصابتهما  بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة علي الحريق واخماده


تمكنت قوات الحماية المدنية الي الإنتقالي الي مكان الواقعة والسيطرة علي الحريق واخماده عقب تلقي اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مصنع الزيت بالمنطقه الصناعيه بوادي النطروان بسبب " انفجار تنك غاز" مما أدى إلى إصابة عاملين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ننشر اسماء المصابين ومدي اصابتهم


بانتقال سيارات الإسعاف تبين اصابة: "رفيع عبدالمنصف على حفنى" 25 سنة مقيم بمدينة العامريه بمحافظة الإسكندرية مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين" عباس هارون محمد عبد المولى"٣٦سنة سوداني الجنسية، مصاب بحروق من الدرجه التانيه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

