إصابة اثنين بحروق بانفجار تنك غاز بحريق مصنع زيت بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية عاملين من الموت في حادث انفجار تنك غاز داخل مصنع زيت بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون أدى لإصابتهما بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة علي الحريق واخماده



تمكنت قوات الحماية المدنية الي الإنتقالي الي مكان الواقعة والسيطرة علي الحريق واخماده عقب تلقي اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مصنع الزيت بالمنطقه الصناعيه بوادي النطروان بسبب " انفجار تنك غاز" مما أدى إلى إصابة عاملين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ننشر اسماء المصابين ومدي اصابتهم



بانتقال سيارات الإسعاف تبين اصابة: "رفيع عبدالمنصف على حفنى" 25 سنة مقيم بمدينة العامريه بمحافظة الإسكندرية مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين" عباس هارون محمد عبد المولى"٣٦سنة سوداني الجنسية، مصاب بحروق من الدرجه التانيه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.