الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل حساب التوفير في بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن تفاصيل حساب التوفير حاليًّا في الفروع.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي في بنك مصر تشمل ما يلي:

- سعر الفائدة للشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 8.75 % سنويًّا للعائد الشهري، و9% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و9.125% سنويًّا للعائد نصف السنوي، و9.25% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: يتراوح بين 9% سنويًّا للعائد الشهري، و9.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و9.375 % سنويًا للعائد نصف السنوي، و9.5% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: يتراوح بين 9.5% سنويًّا للعائد الشهري، و9.75% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و9.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و10% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 10% سنويًا للعائد الشهري، و10.25% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و10.375 % سنويًّا للعائد نصف السنوي، و10.5% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 500 ألف جنيه إلى فوق: يتراوح بين 10.5% سنويًّا للعائد الشهري، و10.75% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و10.875% سنويًّا للعائد نصف السنوي، و11% سنويًّا للعائد السنوي.

وكان بنك مصر قد خفض سعر الفائدة على الشرائح المختلفة لحساب التوفير العادي بنسبة 1.5%، وفق آخر تحديث للأسعار منشورة على موقعه الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة حساب التوفير حساب التوفير العادي خفض سعر الفائدة سعر الفائدة عملاء بنك مصر بنك مصر

الأكثر قراءة

بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب غزة

كل واحد يخليه في حاله، أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها

بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

بعد انخفاض 48 ساعة، أسعار الزيت تعاود الارتفاع اليوم في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد جيبوتي

إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads