رانيا يوسف: تجربتي مع والدتي كانت سببًا في حماسي لمسلسل "لينك"

كشفت النجمة رانيا يوسف تفاصيل مسلسلها الجديد "لينك"، الذي تواصل تصوير مشاهده تمهيدًا لانطلاق عرضه يوم السبت المقبل على قناة DMC ومنصة Watch It، مؤكدة أن العمل يقدم فكرة اجتماعية معاصرة تمس حياة الناس اليومية في عصر التكنولوجيا، حول ظاهرة الضغط على "اللينكات" التي تصل إلى الهواتف دون معرفة مصدرها، وما قد يترتب عليها من مشكلات.

وأكدت رانيا يوسف أن تجربتها الشخصية كانت من أسباب حماسها للمشاركة في مسلسل "لينك"، حيث قالت:"أمي طول الوقت ماسكة الموبايل وبتدوس على أي لينك يوصلها، وأنا اللي بحذرها، فحسّيت إن العمل بيحكي فعلًا عن واقع بيحصل حوالينا،، خاصة مع كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا وما قد تسببه من مشكلات غير متوقعة"

وأشارت رانيا إلى أنها تجسد خلال أحداث المسلسل، دور "أسما"، وهي سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها التي تلعب دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، موضحة أن الشخصية تحمل ملامح معقدة لأم متسلطة تسعى للسيطرة على ابنتها خوفًا عليها، لكنها في الوقت نفسه تعاني من صراعات نفسية داخلية، وتحاول طوال الوقت ابعاد هذه المعاناة والصراعات عن تعاملها مع ابنتها.

مسلسل "لينك"، يجمع النجمين سيد رجب ورانيا يوسف فيما يشارك في البطولة: محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

