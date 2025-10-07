مهام لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب اعتبارا من غد

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات المنظمة لعمل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح، وكذلك لجان فحص الطلبات، ضمن إطار زمني دقيق يهدف إلى ضمان الشفافية والانضباط في مراحل تلقي الطلبات وفحصها وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب، وكذلك تلقي طلبات الترشح برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية القضاة

وفي حالة وجود مانع يحول دون مباشرة رئيس المحكمة الابتدائية - رئيس اللجنة - لعمله يحل محله من يفوضه في ذلك من أعضاء اللجنة.

مرحلة تلقى طلبات الترشح، وحتى إعلان القوائم النهائية في النظامين

تقوم تلك اللجان بتلقى طلبات الترشح لمدة ثمانية أيام اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٨ وحتى يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۱٥، وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتتولى اللجنة قيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين منفصلين أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي والآخر لمترشحي القوائم.

ويتم إعطاء إيصالات عن كل طلب يقدم إليها ويُعرض السجلان يوميًا على رئيس لجنة تلقي الطلبات لمراجعتها على دفتر الإيصالات، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده مع إثبات عدد الطلبات المقدمة في ذلك اليوم بالأرقام والحروف لكل من النظام الفردي ونظام القوائم.

كما يتم تخصيص ملف لكل طالب ترشح في دوائر النظام الفردي يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه ويُكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح وتاريخ تقديم الطلب وعدد المستندات المرفقة والدائرة الانتخابية المترشح فيها.

وفي المقابل يتم تخصيص حافظة ملفات لكل قائمة توضع فيها المستندات المقدمة من كل طالب ترشح ضمن القائمة.

وتقوم اللجنة بإرسال الطلبات والمستندات التي تتلقاها أولًا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح.

كما تُخطر الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف يتضمن أسماء طالبي الترشح لكل من النظامين ويتم الإخطار يوميًا حتى ولو لم يتقدم أحد

كما تتولى لجنة فحص طلبات الترشح فحص كافة طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، فضلًا عن التحقق من صحة الانتماء الحزبي للمترشحين في نظامي الفردي والقوائم أو كونهم مستقلين وبعد انتهاء فترة الترشح وفي المدة المحددة بالجدول الزمني.

وتقوم اللجنة بإعداد كشف مستقل بأسماء المترشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنًا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي إن وجد أو صفة الاستقلال.

كما تعد اللجنة كشفًا آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مترشح فيها وانتماءه الحزبي أو كونه مستقلًا.

وتُعرض هذه الكشوف في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة بعد انتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين، ويستمر عرضها لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وترسل لجنة فحص الطلبات نسخة من الكشفين إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بالدائرة والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات

