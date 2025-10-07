نوران ماجد تنضم لفريق مسلسل "عباس الريس" بموسم رمضان 2026

تعاقدت الفنانة نوران ماجد مؤخرًا على أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم "عباس الريس" والذي سوف تشارك به موسم رمضان المقبل لعام 2026، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد.

وانتهت نوران ماجد من تصوير دورها في مسلسل "للعدالة وجه آخر" الذي من المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

حيث تجسد نوران ماجد شخصية مساعدة ومديرة أعمال ياسر جلال الذي يظهر بدور مذيع تليفزيوني.

ويتكون مسلسل "للعدالة وجه آخر" من 15 حلقة، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التي تظهر في دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذي يلعب شخصية ضابط شرطة.

بالإضافة إلى فادي السيد، مينا نبيل، ونور إيهاب، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

يشار إلى إنه بدأت تحضيرات مسلسل "للعدالة وجه آخر" العام الماضي، وكان من المقرر أن يتم عرضه للعرض فى موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض مسلسل "جودر 2" وصعوبة تواجد ياسر جلال بمسلسلين من بطولته فى نفس الموسم بسبب أمور تسويقية.

جدير بالذكر أن نوران ماجد انضمت إلى مسلسل "قتل اختياري" بطولة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، والذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتجسد نوران ماجد شخصية طبيبة صيدلانية ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه خلال

الفترة المقبلة.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مشترك بين أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

آخر أعمال نوران ماجد

يذكر أن آخر أعمال نوران ماجد كان مشاركتها في مسلسل "أهل الخطايا" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2026، وقدمت أحد وكان من بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، عبير منير، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.