"القابضة للمياه" ترفع حالة الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى نهجًا استباقيًا في دعم جاهزية المحطات ورفع كفاءة البنية التحتية للتعامل مع الظواهر المناخية المتغيرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أطلقتها الشركة القابضة، بمشاركة 10 شركات تابعة، بهدف مراجعة خطط مأمونية المياه ورفع جاهزية المحطات والبنية التحتية للتعامل مع الظواهر المناخية المتغيرة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة أن دمج حسابات البصمة الكربونية في خطة مأمونية المياه يمثل تطورًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر البيئية والتشغيلية معًا.

وأشار الدكتور ياسر يوسف رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات المؤثرة على مأمونية إمدادات مياه الشرب وكفاءة منظومة الصرف الصحي، ما يستلزم تعزيز القدرات الفنية ورفع جاهزية البنية التحتية لمواجهة التداعيات المحتملة.

يأتي هذا في إطار اهتمام الشركة بتبني النظم الحديثة المرتبطة بالشهادات الخضراء المؤمَّنة، في إطار توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي مع التحديثات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن منظومات مأمونية المياه والصرف الصحي، والتي تشدد على دمج الاعتبارات المناخية واستخدام آليات التتبع والرقمنة في خطط التشغيل والطوارئ.

وذلك في إطار الدور المحوري للتنسيق بين قطاعات الجودة وشؤون البيئة، وإدارة المأمونية، والبحوث والتطوير، وترشيد الطاقة، إلى جانب التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ومواكبة متطلبات الاستدامة.

كما أن الشركة تعمل على خطط لزيادة مرونة أنظمة إمداد مياه الشرب لمواجهة الأحداث المناخية غير الاعتيادية، مثل السيول والأمطار الغزيرة، بما يضمن استدامة الخدمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الشركات التابعة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة المحطات وتدريب الكوادر الفنية على سيناريوهات الطوارئ المناخية.

وعلى هامش الورشة تم الإشارة إلى المجهودات التي تمت لحصول أول محطة مياه مصرية على اعتماد الآيزو ISO14064 بمحطة مياه إمبابة بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة المستدامة ISSC والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

