نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة الاختبارات العملية لاختيار أفضل الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية للمحافظة

عُقدت اليوم لجنة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة ديوان عام محافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، لاختيار أفضل العناصر للعمل ضمن فريق عمل البوابة الإلكترونية للمحافظة بنظام التعاقد المؤقت بنظام (الاستعانة)، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

وشملت المسابقة عددا من التخصصات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الرقمية، وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

الاختبارات تمت في أجواء من الشفافية التامة والمصداقية

وأكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن الاختبارات تمت في أجواء من الشفافية التامة والمصداقية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو اختيار أكفأ العناصر الشبابية القادرة على دعم التحول الرقمي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور يعتمد على التكنولوجيا في خدمة المواطنين.

المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الكفاءات من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة

وأضاف نائب المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الكفاءات من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لما يتمتعون به من قدرات متميزة في مجالات البرمجة والتصميم والتحليل الرقمي، بما يسهم في تعزيز أداء البوابة الإلكترونية وتطوير الخدمات الحكومية الذكية.

المسابقة نُظمت وفق معايير واضحة ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص

ومن جانبه، أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، أن المسابقة نُظمت وفق معايير واضحة ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تعتمد على القدرة الفنية والعملية بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

المحافظة مستمرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل

وأضاف السكرتير العام أن المحافظة مستمرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مؤكدًا أن تطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

وظائف شاغرة لمحافظة الدقهلية بحاجة لمجموعة من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات

يُذكر أن محافظة الدقهلية كانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية على صفحتها الرسمية عن حاجتها للتعاقد بنظام الاستعانة مع مجموعة من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.



شارك في الاختبارات اعضاء اللجنة المهندس ماهر ابو المجد مدير مدير عام نظم المعلومات ومشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وأسماء منصور مدير البوابة الالكترونية ومحمد خلف وكيل المركز التكنولوجي.

