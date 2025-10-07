تعاون بين قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة للاستفادة من الأصول الحكومية

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة، في إطار تعزيز التكامل والعمل المشترك والتنسيق المتواصل بين مختلف مؤسسات الدولة.

أكد المهندس محمد شيمي، أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للعلاقات بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة، وتعد مثالًا على التعاون المثمر بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

تعظيم الاستفادة من أصول عقارية للشركات التابعة

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس حرصًا كبيرًا على تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة.

ويتناول البروتوكول عددًا من المجالات الهامة التي تركز على تعزيز التعاون بين الطرفين، ومنها مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركات تابعة للوزارة في مجالات مثل المقاولات والسياحة والفنادق، وكذلك تعظيم الاستفادة من أصول عقارية للشركات التابعة.

تم توقيع البرتوكول بحضور المستشار سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.