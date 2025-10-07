تأييد حبس عاطل متهم بسرقة الموبايلات بالشرابية لمدة سنة

قضت محكمة جنح مستأنف الشرابية برفض الاستئناف المقدم من عاطل بتهمة سرقة هواتف محمولة من المواطنين بدائرة القسم وقضت بتأييد حكم حبسه سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإنفاق منها على نفسه لكرهه العمل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أكثر من شخص يفيد بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل، واعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات ومزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

تم ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – 5 هواتف محمولة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

