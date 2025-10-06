الإثنين 06 أكتوبر 2025
أخبار مصر

التضامن تشارك في ورشة عمل بجامعة الأزهر

التضامن تشارك في ورشة عمل بجامعة الأزهر
 شاركت مها هلالي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة، في ورشة العمل التي نظمتها جامعة الأزهر لمتابعة توصيات المؤتمر الدولي “المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء رؤية مصر 2030” والذي عقدته الجامعة في 8 مايو الماضي.

وجاءت مشاركة مها هلالي نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي تأكيدًا على التزام الوزارة بدعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفتيات والنساء وأمهات ذوي الإعاقة، وتنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية لتحقيق رؤية وطنية شاملة في هذا المجال.

 

وأكدت مها هلالي على أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتقديم دعم نفسي واجتماعي وتعليمي متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة دمج قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن برامج التوعية والتأهيل، واستمرار الحوار بين الأطراف المعنية لوضع آليات تنفيذية فعّالة.

كما أكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمساهمة في ترجمة توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات عملية تخدم الفئات المستهدفة.

يُذكر أن الورشة استضافت ممثلين عن جامعة الأزهر وعدد من الوزارات والمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بعض من المؤسسات والهيئات الأهلية العاملة في قطاع ذوي الإعاقة، ضمن جهود وطنية لتكثيف العمل المشترك من أجل تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

